Notizie Udinese – Prossima destinazione: San Siro / L’ultima volta…

Domenica alle 12:30, l'Udinese sarà impegnata a San Siro contro i nerazzurri di Inzaghi. L'ultima volta fu un disastro

L'Udinese non può perdere tempo a piangersi addosso. Contro il Verona, i friulani hanno buttato due punti, ma bisogna guardare avanti. Domenica si ritorna già in campo. I ragazzi di Gotti saranno chiamati ad una delle gare più difficili della stagione: a San Siro contro i nerazzurri. Il club lombardo è reduce dal successo di Empoli per 2-0. Ai bianconeri servirà una vera impresa. Tutto è possibile.

Ultimo precedente

23 maggio 2021. Ultima giornata della Serie A 2020-2021. A San Siro va in scena il match tra nerazzurri e bianconeri. All'interno dello stadio, l'atmosfera è da festa: c'è da festeggiare il diciannovesimo scudetto. Dal canto suo, l'Udinese si presenta già matematicamente salva e quindi senza pressioni. Tuttavia, i friulani non riescono ad entrare mai in partita. Dopo soli otto minuti, il gol di Ashley Young sblocca il match. A fine primo tempo Eriksen raddoppia su calcio di punizione. Il rigore di Lautaro e la rete di Perisic arrotondano il risultato. Ma non finisce qui. A venti minuti dalla fine, Lukaku realizza il 5-0. Batosta pesantissima. L'unica gioia è il penalty segnato da Pereyra all'80'. A San Siro termina 5-1 per i lombardi. Gotti spera che domenica la squadra faccia una prestazione assolutamente diversa. Si può perdere, ma con dignità. Vediamo, allora, le possibili scelte del tecnico friulano.

I dubbi di Gotti

Mister Gotti non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che è scesa in campo contro il Verona. In porta ed in difesa agiranno per l'undicesima gara consecutiva Silvestri, Samir, Nuytinck e Becao. A destra ci sarà il solito Molina, mentre a sinistra si dovrebbe rivedere Stryger Larsen. A centrocampo il terzetto composto da Pereyra, Walace e Makengo (al posto di Arslan). Confermata la coppia Success-Beto. Deulofeu potrebbe farcela, Pussetto invece no.