Udinese News – Thauvin rientra? La prossima settimana sarà decisiva

Il capitano francese non è riuscito a recuperare per la sfida contro il Milan; vedremo cosa succederà questa settimana

L'infortunio alla fascia plantare è stato più lungo del previsto e ancora oggi non è del tutto guarito. Florian Thauvin non vede il campo dalla partita contro l'Hellas Verona pertanto se dovesse rientrare per la prossima settimana si tratterebbe di un mese di stop per l'attaccante dell'Udinese.