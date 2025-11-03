Udinese News – La meta è lontana! Prossimo turno ci sarà la Roma

Il tecnico tedesco ha concesso un giorno in più di riposo ai ragazzi: la prossima partita sarà contro la Roma di Gasperini

Lorenzo Focolari Redattore 3 novembre - 11:18

La vittoria contro l’Atalanta, non può essere un episodio unico, ma deve diventare un punto di svolta per il club bianconero. Nel secondo successo di fila allo stadio 'Friuli’, bisogna sottolineare anche il lavoro del mister Kosta Runjaic e in particolare l’importante progresso di Nicolò Zaniolo, che ha buone possibilità di tornare in Nazionale. L’obiettivo noto dell’Udinese è sempre quello di ottenere una salvezza serena, ma è evidente che dopo la straordinaria vittoria di sabato potrebbero aprirsi nuove opportunità.

I bianconeri potrebbero finalmente sistemarsi nella parte sinistra della classifica, una situazione che non accade dal 2012-13, e che avrebbero potuto raggiungere anche l’anno scorso se non avessero abbassato la guardia dopo aver raggiunto il famigerato traguardo dei 40 punti con dieci partite ancora da disputare. Per la sfida a Roma, Davis potrebbe tornare a disposizione, anche se la decisione dell’allenatore avverrà non prima di venerdì. Rimane molto probabile che Runjaic riproponga la formazione vista contro l’Atalanta, eccetto per un solo dubbio sulla fascia sinistra, dove Ehizibue potrebbe subentrare al posto di Zanoli.

La squadra all'Olimpico avrà il supporto degli spettatori, poiché alcuni club hanno organizzato la trasferta, oltre ai Ragazzi della Nord, quindi l'undici di Runjaic potrà contare su 200 tifosi a sostenerli.