Udinese News – Ultras bianconeri in protesta: i dettagli della situazione

Viaggiare all'alba del lunedì di Pasquetta verso Torino per seguire l'Udinese non è mai semplice. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando la partita viene rinviata (un motivo che, seppur comprensibile, è dovuto alla scomparsa del Santo Padre) e viene riprogrammata per Mercoledì 23 Aprile, in un giorno feriale, alle 18:30. Questo rende le cose sempre più difficili per i veri tifosi bianconeri.

Dopo due venerdì di fila in cui la Juventus ha giocato (con il Genoa in trasferta e il Milan in casa) e un Udinese-Bologna fissato per lunedì alle 18:30, gli ultras bianconeri hanno deciso di far sentire la loro voce con uno striscione, mostrato al loro arrivo a Torino, che recita: "Grazie per averci ascoltato (a non giocare più di venerdì, ndr. ), ma giocare di domenica è un reato? ".