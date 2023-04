Lecce-Udinese 1-0 | Prova scialba: Strefezza guida i salentini alla vittoria

Atmosfera delle grandi occasioni questa sera in un Via del Mare pronto a spingere i propri beniamini. Dopo il 4-0 dell'andata i bianconeri si presentano senza Beto e Success , rimasti a Udine per infortunio. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato però, l'intervento ingenuo di Udogie regala il penalty ai salentini, trasformato poi in modo egregio da Strefezza . Troppa discontinuità di risultati per i friulani che ancora una volta approcciano la gara con l'atteggiamento sbagliato.

Primo tempo fatto di duelli in mezzo al campo e di azioni di rimessa. Sicuramente meglio il Lecce, abile a sfruttare le indecisioni in costruzione dei friulani. Prima occasione dell'Udinese al 27': grande azione personale di Pereyra che con una serpentina si libera in area di rigore e serve Ehizibue sul secondo palo. L'esterno bianconero ci arriva, ma calcia addosso a Gallo che respinge il tentativo pericoloso. Incredibile occasione al 41' ancora per i friulani: su una palla sporca si avventa Lovric che in rovesciata tenta l'eurogol. Grande risposta in allungo di Falcone. Non perdiamo tempo e passiamo alla seconda frazione <<<