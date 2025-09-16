Udinese News – Buksa si presenta al pubblico friulano: le parole

L'attaccante bianconero si è presentato al pubblico di Udine durante la sua conferenza stampa di benvenuto

Lorenzo Focolari Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 15:47)

Ultima presentazione ieri presso la sede dell'Udinese, quella del calciatore polacco Adam Buksa. Kosta Runjaic ci tiene a sottolineare che Adam Buksa, attaccante centrale di 29 anni, tra i recenti acquisti dell’Udinese, non tradirà le aspettative, la sua esperienza sarà un valore aggiunto. Il giocatore ha fatto il suo ingresso in campo nella seconda parte della partita contro il Pisa, come era già accaduto nella gara precedente contro l’Inter, ed è stato presentato ieri. "Ho trovato le partite contro Pisa e Inter piuttosto impegnative – ha dichiarato – ma ritengo di aver fatto la mia parte, anche se ho aspettative elevate su di me".

"Per me inizia una nuova sfida, devo dimostrare di poter reggere il confronto in un campionato così prestigioso come la serie A. Parlando di Runjaic, lo conosco da un po' di tempo, abbiamo collaborato insieme in Polonia per due anni (nello Stettino), un periodo durante il quale ho fatto notevoli progressi. Lo ringrazio di cuore perché mi ha offerto l'opportunità di giocare a livelli elevato".

Buksa ricorda anche il suo passato nelle giovanili del Novara: "Ho passato un anno (2023-14) nella squadra di quella città, è stata un'esperienza molto positiva". Infine, riguardo all’Udinese, ha detto: "Zielinski, mentre era in ritiro con la nazionale, mi ha parlato molto bene di questo club". Le ultime notizie di mercato: Colpo a zero per Runjaic! Ecco il post Kamara <<<