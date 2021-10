News Udinese – Avversari ritrovano la punta di diamante / Tifosi in visibilio

Il prossimo avversario dell'Udinese si continua a preparare sui suoi campi d'allenamento consapevole e voglioso di fare bene

Redazione

Il prossimo match si prospetta molto interessante per diversi motivi. Sicuramente il primo riguarda l'Udinese e più nello specifico il cambio di modulo, che potrebbe essere avanzato e provato già domenica prossima contro i felsinei. Anche la squadra avversaria però si sta dando particolarmente da fare ed anzi, non vede l'ora di continuare in questo modo, dato che arriva da uno stupendo 3-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Unica nota negativa del pomeriggio era stata l'infortunio alla stella del club, ma nelle ultime ore sembrano arrivare buone notizie dai campi d'allenamento rossoblù. Stiamo parlando di un giocatore unico. Ecco come sta e come continua il suo percorso riabilitativo

La stella

Dopo gli esami di accertamento, sono arrivate buone notizie e Marko Arnautovic potrà essere dell'incontro. Il giocatore non deve forzare i tempi, infatti ancora adesso non si sta allenando con il gruppo, ma continua il suo programma d'indifferenziato. Non essendo più un giocatore di primo pelo, l'austriaco è consapevole che deve sapersi gestire e non poter rischiare una lunga degenza, che metterebbe in serio rischio tutto il team. Nel frattempo arriva anche una notizia che caricherà ancora di più la squadra e l'Udinese allora deve stare attenta a non farsi sorprendere.

Allenamento

Per la prima volta dopo più di un anno e mezzo, la squadra rossoblù potrà finalmente accogliere i suoi tifosi sui campi d'allenamento. Ebbene sì, proprio per questo sabato Sinisa Mihajlovic ha indotto una seduta a porte aperte in modo da poter permettere a tutti i tifosi di acclamare i propri beniamini. Tra gli osservati speciali ci sarà sicuramente il giocatore protagonista del paragrafo precedente, ma non solo. Anche Soriano che trovare lo smalto dei tempi migliori.