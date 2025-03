Udinese News – Giaretta: “Fondamentale puntare in alto…” Le parole

"Era da molto tempo che l'Udinese non raggiungeva quota 40 punti già a marzo. Ora è fondamentale puntare in alto e dare il massimo. La sconfitta contro il Verona è stata un'occasione persa; i tre punti erano a portata di mano. La squadra non deve sprecare il lavoro svolto fino ad ora. È importante che tutti contribuiscano a riportare in alto il nome dell'Udinese.