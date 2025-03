Udinese – I punti parlano chiaro: Runjaic come Guidolin, sogno Europa?

Padelli, già presente in quell’Udinese dei vari Di Natale, Pinzi e Benatia, è tornato per dare una mano in emergenza dopo gli infortuni di Okoye e Sava. Il gruppo di oggi, però, ha qualità e carattere: Runjaic ha abbandonato il 3-5-2 per una difesa a quattro, affidandosi a Bijol e Solet al centro e alla velocità di Ehizibue, Kristensen e Kamara. Davanti, Karlstrom fa da diga, mentre Atta, Ekkelenkamp, Lovric e Thauvin si muovono senza sosta dietro il bomber Lucca, già in doppia cifra.