Udinese / Il punto sull’avversario, c’è voglia di rivalsa

E' quasi tutto pronto ormai alla Dacia Arena dove tra poco più di 24 ore andrà in scena una gara dall'aspetto apparentemente tranquillo ma che ha ben più di qualcosa da dire per entrambe le due squadre .

Mentre al Bruseschi continua l'allenamento dei ragazzi di mister Cioffi in Liguria è tutto pronto per la partenza direzione Udine. Al termine dell'ultima seduta mattutina, infatti, gli uomini di Giampaolo si metteranno subito in viaggio. Alla fine partiranno anche Sensi e Quagliarella in dubbio fino all'ultimo.