News Udinese – Anche il Napoli ha un punto debole e Gotti sa come usarlo!

Tutta la concentrazione dell'Udinese è rivolta solo ed esclusivamente alla prossima gara di campionato contro il Napoli. Anche le due successive non saranno un gioco da ragazzi. Fiorentina e Roma, però, dovranno aspettare.

Una cosa per volta. Un match per volta. Luca Gotti si è visto tutta la partita d'Europa League di ieri sera. Il Leicester ha ospitato il Napoli di Luciano Spalletti. Fino al 69esimo minuto, il campionato inglese stava dimostrando per l'ennesima volta la sua superiorità rispetto al calcio italiano. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Ma arriviamo al dunque.