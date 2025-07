Udinese – Passato, presente, futuro: il punto del mercato bianconero

La squadra friulana si sta preparando per un cambiamento significativo, poiché con l'ingresso del nuovo fondo che assumerà il controllo della società, potrebbero verificarsi delle modifiche nella rosa e nella sua composizione. Giocatori più esperti o quelli che hanno un contratto più oneroso potrebbero essere ceduti. Il calciomercato dell'Udinese si concentrerà sull'acquisto di giovani talenti con ingaggi contenuti, ma che possano diventare potenziali pedine di scambio o importanti cessioni per proseguire il percorso di trading dei calciatori già avviato.

Inoltre, il calciomercato dell'Udinese ha messo nel mirino un calciatore che ha sorpreso nel corso dell'ultimo campionato di Serie B e che potrebbe rappresentare un'ottima acquisizione sia per il presente che per il futuro, pronto a rimpiazzare Ehizibue e Rui Modesto, i quali potrebbero lasciare il club. Il giocatore in questione è l'esterno Romano Floriani Mussolini, classe 2003, che nella passata stagione ha giocato per la Juve Stabia ma è di proprietà della Lazio. L'Udinese tenterà di assicurarsi il suo cartellino offrendo 3 milioni, dopo una stagione in cui ha realizzato 1 gol e 3 assist in 33 match.