Udinese | Il punto sugli infortunati: tre rientri fondamentali durante la sosta

L'Udinese ha dato appuntamento ai suoi giocatori per venerdì 25 novembre: allora si inizierà a lavorare per la ripresa del campionato. L'appuntamento è per il 4 gennaio, quando i friulani ospiteranno alla Dacia Arena l'Empoli per provare a conquistare i tre punti che mancano da ormai sette partite. In questa partita saranno fondamentali tre rientri: quelli di Becao, Udogie e Makengo.

Rodrigo Becao si era procurato uno stiramento al flessore destro il 16 ottobre con la Lazio. Senza di lui bianconerihanno mostrato diverse lacune difensive che il centrale brasiliano oscurava grazie alle sue qualità di leader e di grande difensore. Anche Destiny Udogie è alle prese con un risentimento al flessore ma, al pari di Becao, è vicino a un recupero che potrebbe allungarsi ancora per un paio di settimane. Il mistero, invece, riguarda Jean Makengo, che su Instagram aveva annunciato il suo arrivederci a gennaio 2023 prima della trasferta di Spezia. Voci non confermate parlano di un problema tendineo, ma non così serio da impedire al mediano il ritorno entro gennaio, al pari di Deulofeu, dopo che il catalano ha scongiurato con gli esami guai seri al ginocchio.

Il rientro di Masina — Infine c'è Adam Masina, destinato a rientrare a inizio marzo dopo il crociato rotto con la Fiorentina a fine agosto. I primi tre, saranno invece sottoposti ad accurate visite mediche, in base alle quali saranno stilati gli effettivi tempi di recupero. la loro assenza si è vista nelle ultime gare, tanto da ricordare l'importanza di questi interpreti nei meccanismi di Sottil. In particolare, andranno stabiliti i recuperi e i carichi di lavoro da affrontare alla ripresa della preparazione.