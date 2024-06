News Udinese / Punto nazionali: le prestazioni di Bijol, Samardzic e Lovric

Ieri sono iniziati gli Europei per i calciatore dell'Udinese . Tutti e tre i convocati finali hanno provato a dire la loro e soprattutto per fare la differenza. Al momento, però, solo uno dei tre protagonisti è sceso in campo e si è riuscito a mettere in mostra. Andiamo a vedere nel dettaglio il protagonista principale.

Jaka Bijol si è preso un ruolo da assoluto protagonista all'interno di una sfida complessa come quella contro la Danimarca. Per lui 90 minuti e soprattutto un grandissimo match contro un talento come Hojlund. Per Lovric e Samardzic solamente panchina nei rispettivi impegni. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sulla cessione di un calciatore importante come Walace <<<