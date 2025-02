Questo pareggio è un'iniezione di fiducia importante in vista della prossima sfida contro l'Empoli, una partita cruciale per la corsa salvezza. L'Udinese, forte di questa prestazione, può affrontare l'Empoli con maggiore serenità e consapevolezza nei propri mezzi.

L'Udinese ha tutte le carte in regola per fare bene e ottenere i tre punti. La grinta e la determinazione non mancano, e la squadra è pronta a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Colpo di scena? Ecco quando firma Gomez