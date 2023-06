Udinese – Il punto sui primissimi impegni stagionali / La rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio di questo campionato. La squadra bianconera sa che deve fare la differenza per potersi assicurare un piazzamento nella parte sinistra della classifica. La dirigenza sta lavorando proprio per allestire un team in grado di poter dire la sua sotto tutti i punti di vista.

La stagione come sempre inizierà nei primi giorni di Luglio per prepararsi al meglio e soprattutto per scoprire il talento dei diversi nuovi arrivati. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a scoprire nel dettaglio come sarà organizzata la preparazione estiva. Partiamo con la rassegna stampa <<<