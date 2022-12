Udinese – Il punto sulla rifinitura in vista del match con il West Ham

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del match di domani pomeriggio. Ecco le ultime dal centro sportivo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento ci sono ancora ben quattro amichevoli prima di far parlare il campo con il ritorno del torneo nazionale. Il prossimo match è in programma proprio domani pomeriggio e si sta parlando di una partita dal grande valore. L'incontro sarà tra l'Udinese di Andrea Sottile il West Ham che sta facendo molto bene all'interno del miglior campionato del mondo. Sicuramente si parla di un test importantissimo per la squadra del tecnico e non si vede l'ora di poter fare la differenza sul campo da gioco. Nel frattempo non perdere tutto il riassunto sull'allenamento fatto questa mattina ed in vista del match di domani pomeriggio.

Oggi si è scesi in campo per una normale rifinitura, proprio come succede normalmente quando il giorno dopo bisogna scendere sul campo da gioco per un match di campionato. Hanno lavorato quasi tutti i giocatori della rosa ed anche qualche primavera convocato proprio per l'incontro di domani (Simone Pafundi, Vivaldo Semedo ed anche Asante) questi sono solo alcuni dei futuri e possibili talenti che ci si aspetta domani sul campo da gioco. Ad alzare bandiera bianca, però, ci sono stati ben quattro componenti del team molto importanti. Ecco di chi stiamo parlando.

Assenti forzati — I giocatori che non parteciperanno alla partita di domani sono Bram Nuytinck, Destiny Udogie, Gerard Deulofeu e Rodrigo Becao. Oltre che il lungodegente Adam Masina. I primi due speravano di poter rientrare già questo sabato, ma molto probabilmente li rivedremo in campo solo contro il Bilbao. Per Deulofeu, invece, si parla di una situazione completamente diversa visto che dovrebbe tornare a giocare solo a ridosso della ripresa dei campionato.