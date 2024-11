Udinese – Punto di svolta: le prossime tre partite diranno la verità

Un vero e proprio punto di svolta è atteso dai bianconeri durante questa sosta ed in vista dei prossimi tre incontri di campionato. Il punto

Udinese, quello con l'Atalanta deve essere un tuo punto di svolta! I bianconeri continuano a lavorare sul campo da gioco del Bruseschi e non vedono l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Adesso arrivano tre partite in cui conta fare punti per capire se questa squadra può effettivamente vivere un campionato diverso dal solito.