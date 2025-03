Udinese – Pinzi: “ Europa? La squadra può provarci…” le parole

L’,ex giocatore dei bianconeri, Giampiero Pinzi , ha rilasciato delle parole sulla squadra di mister Runjaic in vista della gara di stasera: "L'Udinese avrà un'importante opportunità, poiché immagino una Lazio stanca,". "Vedo la Lazio in un momento di flessione; nelle ultime partite ha avuto delle difficoltà, come dimostrato dalla gara contro il Milan, dove è stato proprio il Milan a facilitare il successo della squadra di Baroni. "

Riguardo alla forma della sua ex squadra, Pinzi osserva che"con l'arrivo di Solet, la squadra ha acquisito maggiore solidità. Bijol e Solet riescono a vincere tutti i duelli in difesa, con il francese che colpisce per la sua abilità nel districarsi in spazi congestionati. In attacco, stiamo assistendo a numerose rotazioni che non offrono punti di riferimento ai nostri avversari. "