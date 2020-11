Pussetto: “Il pareggio ci stava. Serve un po’ di tempo”

Le parole di Nacho Pussetto al termine della sconfitta contro il Milan: “Meritavamo certamente di più, peccato per il risultato. Un pareggio ci stava bene. Bisogna continuare a lavorare, questa è la strada giusta, serve un po’ di tempo. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto molto bene, ma dobbiamo conoscerci meglio con i nuovi giocatori, ci serve tempo per mettere a posto tutto. Le sconfitte? Sappiamo che la classifica non è quella che meritiamo. Da domani tutti dobbiamo lavorare in vista del Sassuolo, la partita sarà molto importante, dobbiamo fare punti”.