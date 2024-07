Ex Udinese – Pussetto lascia l’Argentina, arriva una nuova avventura

La seconda punta che ha vestito la maglia dell'Udinese per diverso tempo era ritornato in Argentina nel corso della passata stagione. Quest'anno sicuramente una delle stagioni migliori della sua carriera con ben otto gol in 20 prestazioni . Pioggia d'interessamenti nelle ultime settimane, con River Plate e Boca Juniors favorite , ma alla fine a spuntarla ci ha pensato un'altra squadra.

L'ex Sampdoria (tra le tante) è pronto per firmare e diventare un nuovo giocatore del Pumas in Messico. A fare la differenza logicamente un'offerta economicamente molto più importante. Adesso inizia una nuova avventura per un calciatore dal grande talento che non è mai riuscito a mettersi in mostra in Europa.