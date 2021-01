Pussetto: “Un peccato fermarsi adesso, sentivo la fiducia di tutti. Mi sento già in ripresa”

UDINE – Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato dopo una settimana dall’intervento al legamento crociato delle sue condizioni e del programma di ripresa, ma anche della stagione dell’Udinese. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri: “Va molto meglio, è passata una settimana dall’operazione e mi sento già in ripresa. E’ stato un peccato fermarsi adesso, stavo facendo molto bene e sentivo la fiducia di tutti. Nel calcio sappiamo che possono succedere queste cose, quindi serve alzare subito la testa. I primi giorni sono stato male ma ho subito pensato che questa è la mia vita e devo riprendere subito per tornare più forte di prima. Sono un giocatore a cui piace attaccare sempre gli spazi, anche da prima punta cerco sempre di fare il mio meglio e imparare tutti i ruoli in modo che gli allenatori sappiamo che posso ricoprire più posizioni.

Il ruolo non conta io voglio giocare e fare il meglio per aiutare la squadra. Ci tengo a ringraziare per il sostegno e le belle parole tutti i tifosi mi piacerebbe restare e tornare in campo qui per fare molto bene. Il gol contro la Lazio? In quella partita abbiamo fatto tutto bene con la giusta mentalità e se facciamo in questa stagione tutte le gare con quell’atteggiamento i risultati positivi saranno molti di più di quelli negativi. Abbiamo un’ottima squadra ma speriamo di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e di rivederli presto allo stadio. Anche da fuori sarò sempre al fianco dei miei compagni“. Ricordiamo che il giocatore argentino si è rotto il legamento crociato nella sfida di Serie A contro la Juventus cadendo con una postura scorretta sul terreno di gioco dopo un contrasto. Sfida che ha visto i friulani sconfitti dalla Vecchia Signora per 4-1 all’Allianz Stadium grazie alla doppietta di Ronaldo e alle reti di Dybala e Chiesa.