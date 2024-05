Notizie Udinese / L’ex Pussetto verso la Mls: quasi fatta con Houston

Ignacio Pussetto, ex attaccante bianconero, potrebbe presto cambiare squadra. Stando a quanto rivelato dal portale Transfer News Live , l'attaccante argentino classe 1995 sarebbe entrato nel mirino dello Houston Dynamo. La società con sede nella città di Houston, in Texas vorrebbe rinfirzarsi con l'ex friulano.

In questa stagione, Pussetto sta militando con l'Huracan in Argentina (5 reti in 16 presenze), club dove è cresciuto e dove è tornato quest'estate dopo le esperienze in Europa con Udinese, Watford e Sampdoria.