Pussetto: “Vogliamo portare l’Udinese più in alto possibile”

Le dichiarazioni di Nacho Pussetto ai microfoni del canale ufficiale: “Sono molto contento, ho tanta voglia di aiutare la squadra, fare bene e mettermi a disposizione il prima possibile. I tifosi mi hanno inviato tanti messaggi dicendomi di tornare. Sono tornato a casa mia, sono felice e voglio fare molto bene”.

“L’Udinese mi ha portato qui, investendo molto su di me e io ho sempre voluto dimostrare di essere all’altezza di un club come l’Udinese che è tra i primi dieci in Italia. Mio figlio nascerà qui, in aprile. Sarà italiano, ma soprattutto friulano, sono contento”.

Ad aprile l’Udinese dove potrà essere? “Mi aspetto che sia tra i primi dieci in Italia, lavoriamo per quello. Ci sono tanti nazionali, di altissimo livello: vogliamo portare l’Udinese più in alto possibile”.

Cosa pensi di Deulofeu e Pereyra? “Siamo molto legati, hanno fatto bene in Premier, qui possono fare cose importanti. Aspettiamo che Gerard si riprenda con il ginocchio. Faremo di tutto per portare Udine in alto”.

Vuoi dire qualcosa ai tifosi? “Ringraziarli per tutti i messaggi che mi hanno sempre inviato. Voglio dare il massimo e aiutare la squadra”.