Udinese-Qatar | Le formazioni ufficiali: 4-3-3 confermato con Davis punta

Il Qatar e l'Udinese sono pronte per scendere sul campo da gioco. In programma una partita di primissimo livello, ecco tutti i dettagli

Il Qatar e l'Udinese sono pronte per scendere sul campo da gioco. In programma una partita di primissimo livello, ecco tutti i dettagli e le scelte da parte dei due tecnici. Le formazioni ufficiali con i bianconeri che hanno bisogno di trovare una vittoria per dare morale dopo un inizio decisamente al di sotto delle aspettative.