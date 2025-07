LIVE Udinese 3-0 Qatar | Ekkelenkamp chiude virtualmente il match

La sfida tra l'Udinese e il Qatar è alle porte. Una partita di primissimo livello ed una nuova prova per la squadra di mister Kosta Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 17:45)

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e la nazionale del Qatar è alle porte. Una sfida che sorprende sotto tutti i punti di vista, dato che è tutt'altro che frequente nel mondo del calcio moderno. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo con il racconto della sfida minuto per minuto. Una partita che potrebbe dare grandi spunti e novità, visto che potrebbero esserci i primi minuti dell'acquisto più importante: Nicolò Bertola arrivato qualche settimana fa dallo Spezia. Dubbio anche sui primi minuti per Florian Thauvin a recupero da un lungo infortunio. Adesso non facciamo altro che partire con il LIVE.

Secondo tempo — 80' - Udinese in totale controllo della sfida.

76' - Continuano le difficoltà per il Qatar in fase di costruzione, l'Udinese però non ne approfitta

62' - Altri cambi per l'Udinese: dentro Kabasele, Ballarini, Pafundi, Payero e Pizarro al posto di Ehizibue, Giannetti, Lovric, Ekkelenkamp e Atta

58' - Diversi i cambi per l'Udinese: all'inizio della seconda frazione sono entrati Padelli per Sava, Kamara per Zemura, Palma per Solet, Zarraga per Karlstrom, Brenner per Iker Bravo e Bayo per Davis.

55' - Ci prova Bayo di testa, ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa

48' - 3-0 UDINESE! EKKELENKAMP perfetto e mette il match in ghiaccio

45' - Inizia la seconda frazione di gioco

Primo tempo — 40' - Punizione per l'Udinese e palla poco sopra la traversa. Tiro fatto da Sandi Lovric.

34' - Prova a farsi vedere il Qatar senza grossi risultati.

28' - RADDOPPIO BIANCONERO! Iker Bravo chiude un'azione di primissimo livello.

25' - GOOOL UDINESE! Keinan Davis mette a referto la rete del vantaggio bianconero su assist perfetto di Zemura

20' - Udinese che continua a spingere

14' - Prova a farsi vedere la squadra qatariota, ma non fatica a completare azioni di prima fattura

10' - In grande forma Ekkelenkamp, che ancora una volta ha la possibilità di fare male agli avversari ma non trova il giusto spazio e manca l'aggancio.

6' - Ekkelenkamp mette in porta Iker Bravo, ma tutto fermo per fuorigioco

5' - Buona Udinese, subito aggressiva che offre diverse occasioni potenziali

1' - Fischio d'inizio da parte del direttore di gara