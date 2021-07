News Udinese – Quando sarà possibile tornare allo stadio?

Oggi sono arrivate importanti comunicazioni riguardanti un potenziale ritorno allo stadio. Andiamo a scoprire le novità

Al momento la società bianconera, ha fatto sapere che verranno messi in vendita tutti i tagliandi disponibili. Prima le autorità competenti devono decidere la percentuale di persone che possono entrare nei vari impianti sportivi. In questo modo l'Udinese invita tutti i tifosi a seguire le pagine del club e le novità provenienti dai diretti interessati per avere le informazioni definitive con grande chiarezza. La squadra friulana al momento ha intenzione di mettere in vendita tagliandi validi per tutte le gare in casa alla Dacia Arena. Sfortunatamente non si può ancora sapere quando tutto ciò sarà possibile. Non ci resta che capire, nel prossimo paragrafo, quali sono le decisioni che prenderà il governo italiano.