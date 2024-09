News Udinese – Quando rientra Sanchez? C’è già la prima data

Alexis Sanchez non perde assolutamente tempo e si prepara già per il suo ritorno sul campo da gioco. Secondo le ultime indicazioni, l'infortunio dovrebbe essere completamente smaltito. Logicamente ora manca tutta la fase di recupero ed anche la preparazione, visto che nel corso di quest'estate si è allenato principalmente in maniera individuale .

Secondo i primi calcoli potrebbe tornare disponibile per la prima sfida dopo la seconda sosta, cioè l'incontro di campionato con i rossoneri di Paulo Fonseca. Vedremo se effettivamente El Nino è già pronto per dire la sua. Ricordiamo anche che non sarà un problema farlo giocare, visto che la lista è modificabile nel corso della stagione per una volta fuori dalle sessioni di mercato. Cambiando rapidamente discorso, ecco il calendario completo ed ufficiale dell'Udinese <<<