La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l'Udinese di mister Kosta Runjaic si avvicina a grandi passi. Una partita decisamente interessante tra due squadre pronte a tutto pur di arrivare alla vittoria finale e chiudere nel migliore dei modi il loro campionato. Una sfida che ha ricevuto proprio in questi istanti il suo orario ufficiale e di conseguenza non possiamo perdere un secondo ed andare con le date dell'ultima giornata di campionato che si disputerà su tre giorni. Ecco il calendario completo per la stagione dei bianconeri di mister Kosta Runjaic.

La trentottesima giornata nel dettaglio

Mister Kosta Runjaic nel prepartita di Milan-Udinese

La giornata si aprirà il venerdì con la sfida (alle ore 20:45) tra la Fiorentina di mister Vanoli e l'Atalanta di coach Palladino che ha già conquistato la qualificazione alla prossima Conference League. Sabato si scende in campo e lo si fa prima con Bologna-Inter alle ore 18 e in serata con Lazio-Pisa alle ore 20:45. Domenica si parte alle 15:00 con Parma-Sassuolo per poi passare a Napoli-Udinese dalle ore 18 ed in serata tutte le sfide valide per la salvezza (Cremonese e Lecce coinvolte) e la qualificazione alla prossima Champions League (Juventus, Milan, Como e Roma a caccia di due posti disponibili).