Nicolò Zaniolo dovrà stare fermo per un intervento al ginocchio, una brutta botta per l'Udinese che dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più importanti, se non il più importante nel corso di questa prima parte di stagione.
News Udinese – Quando torna Zaniolo? C’è la prima data
L'infortunio è come un fulmine a ciel sereno, per un calciatore che si stava rilanciando sotto tutti i punti di vista. Le ultime
L'intervento che spetterà al calciatore è di pulizia totale del menisco. Un'operazione che dovrà permettere al calciatore di trovare stabilità nei movimenti e sembra esserci la prima data per il possibile rientro visto che si parla di uno stop di 20/30 giorni dal momento in cui avviene l'operazione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic saluta l'estremo difensore? Il punto <<<
