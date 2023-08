Udinese – Quattro giorni al via / Le ultime dai campi: rassegna stampa

L'Udinese si prepara all'inizio del suo campionato. La squadra di Andrea Sottil ha grande voglia di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo da calcio. Stiamo parlando di un team che vuole vincere a tutti i costi anche contro un avversario di ottimo livello come la Vecchia Signora.

Adesso non si può fare altro che concentrarsi sulla preparazione fino alla partenza e al fischio d'inizio che sarà questa domenica sera alla Dacia Arena di Udine. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco aggiornamenti importanti sull'affare Samardzic <<<