Udinese – Questa squadra è Thauvin-centrica? Ecco tutti i dettagli

Florian Thauvin ha stregato tutti gli addetti ai lavori ed è stato senza ombra di dubbio un calciatore fondamentale nell'inizio di stagione della squadra bianconera. Sui 10 punti quasi tutti hanno la sua firma ed è anche una sigla scintillante per prestazioni, ma soprattutto per giocate (come l'assist splendido per Lorenzo Lucca o la doppietta contro il Parma).