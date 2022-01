Notizie Udinese – Questione stadi / Il Governo pensa ad una nuova stretta

Con l'innumerevole aumento dei contagi, gli impianti sportivi rischiano seriamente di tornare a porte chiuse. Il Governo spinge per la linea dura

Redazione

Ci risiamo. Sembra di essere tornati indietro di due anni. Quando tutto stava tornando verso la normalità, la quarta ondata di covid ha piegato nuovamente in due il paese. Naturlamente, anche il calcio ne ha risentito. Attualmente, i calciatori che militano in Serie A positivi sono un centinaio, circa 1/5 del totale. Nonostante ciò, la Lega ha deciso di non interrompere il campionato. Si andrà avanti con un nuovo protocollo in stile Uefa: con dodici calciatori di movimento ed un portiere (13 in totale), ci sarà l'obbligo di giocare il match. Si potrà pescare anche dalla Primavera. Tuttavia, gli stadi rischiano di tornare a porte chiuse. Le ultime.

Porte chiuse?

Il rischio di tornare a giocare in uno stadio vuoto e deserto c'è stato. Fortunatamente, almeno per il momento, il Consiglio dei Ministri ha confermato la prosecuzione del campionato con una capienza del 50%. Tuttavia, oggi potrebbe essere una giornata cruciale. Infatti, il Governo verificherà l'utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2 e la disposizione a scacchiera. Il premier Mario Draghi vuole abolire ogni forma possibile di assembramento. Qualore queste misure non venissero rispettate, si potrebbe optare per la linea più dura.

Ristori

Il ministro Speranza era favorevole alla sospensione del campionato. Appena la Lega ha impedito ciò, il ministro ha fortemente spinto per chiudere gli stadi. Il principale motivo per il quale gli impianti sportivi sono rimasti aperti è uno: i ristori. Infatti, nuove restrizioni avrebbero richiesto nuovi ristori per il movimento. Tuttavia, come già detto in precedenza, il rischio porte chiuse non è ancora scongiurato. Molto dipenderà sia dal comportamento dei tifosi, ma anche dal numero di contagi che verranno registrati in questi giorni. Il covid, però, non ferma il mercato. Pierpaolo Marino vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Gabriele Cioffi. Ci sono diversi nomi caldi. Ecco le probabili prossime mosse <<<