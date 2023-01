Udinese-Bologna / Questione di superstizione? Non basta neanche questo

Riappare la tuta di Sottil che era il vestiario del filotto di vittorie. Ma non basta neanche questo ai bianconeri che perdono ancora

Redazione

Un'altra sconfitta pesante per l'Udinese che non riesce a uscire da una crisi iniziata più di 100 giorni fa. L'ultima vittoria era stata con il Verona, grazie alla rete di Bijol nei minuti di recupero. Ma c'è un file rouge che lega le due partite ed è una curiosità che riguarda Andrea Sottil. Da quando il tecnico dei friulani non si era presentato più sul rettangolo verde con la tuta, l'Udinese non aveva più vinto. Un dato puramente casuale ma che fa sorridere e che sicuramente non sarà passato inosservato agli occhi dei più scaramantici.

E non solo. Perché lo stesso allenatore oggi ha deciso di cercare di invertire la rotta con la dea bendata, tornando alle origini. Non si sa se sia una pura coincidenza o se la fortuna abbia ancora una volta giocato il suo ruolo nello strano mondo del calcio. Sta di fatto però che mister Andrea Sottil è tornato a vestire la consueta tuta usata nel clamoroso filotto di successi di inizio stagione. Però il fatto non ha dato l'effetto sperato.

La partita — Tuta o no, l'Udinese non è riuscita ancora a raccogliere i tre punti fondamentali in ottica corsa all'Europa. Il calendario ora recita Sampdoria, squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. E chissà che Sottil non ricorra ancora una volta alla scaramanzia, anche se oggi purtroppo per i suoi non ha funzionato.