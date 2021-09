Udinese, Soppy o Molina? Questo è il dilemma / Fiorentina: Gotti ha scelto!

Soppy o Molina? Questo è il dilemma. L'Udinese ha le idee chiarissime. Puntare sui giovani oggi per avere dei campioni domani. L'ultima sessione di mercato è stata chirurgica (anche se si può e si deve fare ancora di meglio).

Luca Gotti non ha tempo per leccarsi le ferite. L'Udinese deve ripartire lì da dove era rimasta. I bianconeri hanno mostrato sprazzi di un buon calcio. L'unico problema, come al solito, è l'attacco.