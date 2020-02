Qui Bruseschi: ripesa la preparazione

Ripresa della preparazione stamane per i bianconeri dopo il giorno di riposo.

La prima parte di allenamento si è svolta in palestra, poi all’arrivo al Bruseschi la squadra si è subito cimentata in partitelle a campo ridotto con lavoro su situazioni di gioco difensive e sviluppo della manovra. Le partite a tema sono state intervallate da alcuni esercizi aerobici. Per completare la seduta, focus sulla costruzione di gioco e sulla finalizzazione. Unici assenti De Maio e Prodl.

Domani e venerdì gruppo in campo sempre alle 11.30