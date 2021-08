Udinese – La raffica della domenica / Tutti gli ultimissimi aggiornamenti

I Campioni d'Italia hanno esordito contro il Grifone di Ballardini. Simone Inzaghi si è presentato ai suoi nuovi tifosi calando un poker più che convincente. Verona-Sassuolo è finita 2-3 con i Mastini che hanno chiuso il match in 10. L'Empoli (dopo esser passato in vantaggio al 4 minuto del primo tempo) si è piegato alla grandezza dei biancocelesti di Maurizio Sarri: 1-3. La Dea ha vinto fuori casa contro il Torino segnando il gol decisivo del 2-1 al 93esimo minuto. Mentre la Serie A riprende le danze, i vari direttori sportivi delle 20 squadre del nostro campionato non hanno tempo da perdere. Mancano 8 giorni alla chiusura del calciomercato e i nomi che ruotano attorno all'orbita bianconera sono tantissimi. In questo articolo ci soffermeremo sul reparto offensivo. Nell'ultima scheda faremo il punto della situazione, un'analisi aggiornata con tutti gli ultimissimi dettagli. Non perdiamo altro tempo. Cominciamo dal primissimo nome <<<