Notizie Udinese – Rammarico Zarraga: “Kabasele-Pavlovic? Era rigore!”

Oier Zarraga continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo ha fatto il punto sul match contro il Milan ad Udinese Tv. Tanto rammarico per una sfida che poteva dare decisamente di più al club guidato da mister Kosta Runjaic. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

"Sabato potevamo guadagnare almeno un punto. È difficile fare qualcosa quando la squadra avversaria sta così bassa, però noi dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e nel cross decisivo e cercheremo di farlo già contro il Cagliari. Il fallo su Kabasele? Per me era da rigore. L'arbitro poteva vederlo subito, non so perché non lo abbia fischiato".