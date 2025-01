Udinese-Roma | Ranieri nel postpartita: Eravamo molto carichi..” Le parole

Eravamo molto carichi da dopo l'Olanda dove non avevamo ottenuto nulla Oggi avevamo l'occasione per mettere fine alla nostra fatica nelle trasferte. I ragazzi erano pronti all'inizio del secondo tempo.

Non era facile per lui, è arrivato da poco e ha fatto pochi allenamenti con noi, ma si sa applicando e piano piano lo conosceranno tutti

Questa vittoria vale tanto per voi per affrontare le partite future da dentro fuori e poter sognare in grande?

Sognare in grande ma possiamo avere più fiducia e rabbia agonistica non solo in casa all'Olimpico ma anche in tutte le trasferte. Dobbiamo essere sempre gli stessi per vincere e la determinazione è la parola chiave.