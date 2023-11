Udinese-Cagliari 1-2 | Ranieri: “Vittoria meritata. Abbiamo fatto 26 tiri”

"Abbiamo ancora molto su cui lavorare. Oggi abbiamo messo in campo giocatori che fin qui hanno giocato poco e hanno retto bene i 120'. Anche stasera abbiamo fatto 26 tiri in porta di cui 10 nello specchio . Stiamo crescendo. Dobbiamo combattere per ogni obiettivo in cui siamo in corsa e in questo i ragazzi stanno iniziando a seguirmi"

"Stiamo facendo degli errori che l'anno scorso non commettevamo. Alcuni gol li stiamo regalando. Non so se sia una questione di paura o di inesperienza, ma stiamo lavorando molto sotto questo aspetto. Ci vuole un pizzico di malizia. L'altro giorno Soulè sembrava Alberto Tomba per come ci dribblava e questo non può più accadere".