Rassegna stampa | Non si torna indietro / Inizia un nuovo corso

La squadra bianconera non raggiungeva risultati soddisfacenti da troppo tempo . Basta vedere lo storico delle ultime tredici partite, in cui è arrivata una sola vittoria. Troppo poco per una società che punta, almeno, alla parte sinistra della classifica.

Questo è stato il motivo principale per cui l'ex tecnico Luca Gotti è stato esonerato . Sicuramente è difficile separarsi da un allenatore dopo tutto questo tempo assieme. Però è stata fatta la scelta migliore. Il coach non riusciva più a guidare i suoi giocatori.

Ora parte il toto-sostituto bisogna trovare in tutti i modi, un tecnico, in grado di prendere in mano questo progetto, smussarlo a suo piacimento, ma lasciare gli stessi protagonisti. Non sarà facile, ma i candidati sono diversi e di buon livello. Diamo il via alla rassegna stampa <<<