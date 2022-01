Rassegna stampa | Il giorno dopo fa ancora più male / Società furiosa

Dopo ben 5 gare consecutive senza perdere in casa, l'Udinese è stata sconfitta per 2-6 dall'Atalanta. I nerazzurri hanno chiuso la pratica dopo i primi 45 minuti grazie ai gol di Muriel, Pasalic e Malinovskyi. Nella ripresa, hanno dilagato. Per il team friulano, a segno bomber Beto ed un autogol di Djimsiti