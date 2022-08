Monza-Udinese | Le reazione social dei friulani dopo la prima vittoria

Per l'Udinese oggi è giorno di meritato riposo, dopo la vittoria che ha risollevato il morale e proiettato i bianconeri nella parte destra della classifica, lasciando il Monza di Stroppa a zero punti. Mercoledì alle 18,30 alla Dacia Arena arriva la Fiorentina, test importante per verificare i progressi fatti dalla squadra di Sottil.