Notizie Udinese – Chi prenderà l’eredità di Deulofeu? Rebus numero 10

In cima alle preferenze c'è sicuramente Florian Thauvin. Il fantasista francese ha sicuramente le qualità per raccogliere questa pesante eredità, ma non è l'unico. Infatti non va dimenticato anche un ottimo fantasista come Lazar Samardzic. Una lotta aperta tra i due che potrebbe essere decisa dal mercato, perché se dovesse tornare Alexis Sanchez, la sensazione è che ci sarebbe libero arbitrio sulla scelta del numero dietro la sua casacca. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime e i dettagli sull'arrivederci di Deulofeu <<<