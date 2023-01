Mercato Udinese / Il recap del mercato friulano: tutto quello che è successo

E' terminata da qualche istante anche la sessione invernale di calciomercato. I bianconeri si sono resi protagonisti di diversi colpi

Redazione

Ci siamo. Anche questa finestra di mercato è terminata. Un gennaio strano, diverso dal solito, con l'Udinese che però ha saputo rendersi, come di consueto, protagonista. Diverse le entrate e le uscite del club friulano, con il pezzo da novanta firmato solo nella giornata di oggi. Parliamo ovviamente di Florian Thauvin, attaccante transalpino campione del Mondo nel 2018, giunto nelle ultime ore a Udine per sopperire all'infortunato Gerard Deulofeu, che sarà costretto a stare ai box per circa tre mesi. Ma non finisce qui.

In entrata l'Udinese, oltre al talento francese, ha ufficializzato l'arrivo di Sekou Diawara, attaccante belga precedentemente in forza al Genk. Il classe 2005 sarà aggregato alla Primavera di Jani Sturm, con la speranza di vederlo presto agli ordini di Andrea Sottil, come il giovane Vivaldo Semedo, esordiente ieri nel pareggio con il Verona. In più l'Udinese per giugno ha prenotato due prospetti interessanti, acquistati in sinergia con il Watford. Parliamo di Matheus Martins e Ryan Porteous. Entrambi, attualmente parcheggiati alle Hornets, saranno due profili importanti per la prossima stagione.

Le cessioni — La cessione più eclatante è quella di Jean Victor Makengo. La mezz'ala francese ha salutato i compagni durante la seduta di ieri ed è approdato questa mattina al Lorient, per circa 13 milioni di euro compresi i bonus. Un altro addio pesante è stato quello di Bram Nuytinck, in cerca di minuti e titolarità nella Sampdoria di Dejan Stankovic. Infine, è arrivata anche la cessione di Mato Jajalo direzione Venezia, giocatore entrato poco nelle grazie di Sottil che spesso gli ha preferito altre soluzioni. A gennaio, però, si è lavorato anche per giugno, con Beto e Becao come i profili più chiacchierati. Non si conosce ancora anche il futuro di Pereyra, alle prese con il rinnovo di contratto, vista la scadenza tra soli 6 mesi. Vedremo quindi quali saranno le prossime mosse della società, se riusciranno a trattenere i propri talenti. In questo senso, potrebbe essere fondamentale l'approdo in una competizione europea. E non è ancora tutto. Cambiamo rapidamente discorso! Ecco le pagelle di Udinese ed Hellas Verona: sei d'accordo con i nostri voti? <<<