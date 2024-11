News Udinese – Record in epoca VAR per le Zebrette: ecco tutti i dettagli

Un vero e proprio record per le Zebrette che in epoca VAR stanno raggiungendo degli obiettivi di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli

Un vero e proprio record epoca VAR per l'Udinese. La squadra da quando è stata introdotta la tecnologia in campionato è quella che ha subito più rigori a sfavore. Ben 67 e di conseguenza otto in più rispetto la seconda classificata (il Torino di Paolo Vanoli). Questo, però, non è l'unico dato degno di nota.