News Udinese – Colpo di scena! Runjaic recupera un big per l’ultima gara

Buone notizie dal Bruseschi in previsione dell'ultima gara di campionato tra Udinese e Fiorentina. Jaka Bijol ha dato la sua disponibilità e dovrebbe essere pronto per schierarsi nella sfida contro il team di Palladino. La presenza di Jaka Bijol è particolarmente significativa per l’allenatore, specialmente considerando l’assenza in difesa dello squalificato Kristensen.