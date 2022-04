Notizie Udinese – Il recupero è alle porte / Nicola lancia la sfida

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Un momento da non sottovalutare, dall'altra parte ci sarà la Salernitana

Redazione

Il team bianconero continua a macinare punti e di questo passo non potrà fare altro che scalare la classifica. Siamo alla terza vittoria di fila e di questo passo non si potrà fare altro che continuare ad aumentare le proprie aspettative. La società punta fortissimo su queste ultime giornate, perché si vuole continuare a credere al raggiungimento di determinati obiettivi come i 50 punti che oramai mancano da tantissimo tempo. Sono ben nove stagioni che i giocatori friulani non riescono a raggiungere questo traguardo. La scalata continua a partire dal prossimo incontro. Stiamo parlando della partita con la Salernitana e proprio il mister della società campana ha presentato il match. Ecco le parole del tecnico granata.

Suona la carica

Il successo del team campano su una squadra importante come la Sampdoria ha rimesso in careggiata anche la società dell'ex presidente Claudio Lotito. Ora bisogna continuare a lavorare nel miglior modo possibile per poter provare a raggiungere una salvezza che sembrava oramai non solo insperata, ma praticamente impossibile. Oggi il tecnico ha detto queste parole in vista del prossimo match: "Un’ora di relax, solo un’ora. Poi, subito testa ad Udinese - Salernitana. Con questo entusiasmo". Sicuramente tutto l'ambiente ci crede e nessuno ha intenzione di smettere di sognare. Ecco quello che devi sapere sulla partita.

Il recupero

Il recupero ha già una data e stiamo parlando di mercoledì prossimo. Alla Dacia Arena scenderanno in campo i bianconeri per poter confermare questo straordinario momento di forma. L'avversario tecnicamente parlando è tutt'altro che insormontabile, ma i dettagli potrebbero fare la differenza. Gabriele Cioffi non accetta cali di tensione ed allora sta preparando tutti al match nel miglior modo possibile. Intanto non perderti le valutazioni assegnate ai bianconeri dopo la partita di ieri pomeriggio. Un match incredibile che fa sperare i tifosi bianconeri in ottica futura. Ecco i voti <<<