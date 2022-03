Notizie Udinese – Arriva il recupero last-minute: si sta già allenando

Il match tra Udinese e Roma è oramai alle porte. La squadra bianconera sa di aver recuperato un giocatore fondamentale: ecco il protagonista

La società bianconera , dopo aver ottenuto ben cinque punti negli ultimi tre incontri ed aver allontanato (quasi definitivamente) la zona retrocessione. Si può concentrare con più calma e meno aggressività nei confronti dei prossimi match . I punti restano fondamentali per continuare a scalare posizioni e cercare in tutti i modi di poter arrivare nella parte destra della classifica. Domenica alla Dacia Arena arriverà il team giallorosso guidato da uno dei tecnici più influenti nella storia del calcio mondiale: José Mourinho. Si prospetta un match molto delicato con tutte e due le squadre che proveranno in ogni modo a portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda la squadra friulana c'è una novità molto importante. Ecco di chi si sta parlando .

Il talento al centro dell'articolo è stato capace di fare la differenza nell'ultima stagione. Stiamo parlando di un difensore centrale che in questi mesi ha avuto diversi problemi fisici e di conseguenza non è riuscito a dire la sua. Ora sembra essere pronto per un rientro in grande stile, dato che dovrà imporsi in uno dei match più difficili dell'anno. Bram Nuytinck è un giocatore indispensabile per la retroguardia bianconera e sta ritornando per riprendersi la sua fascia da capitano. Ecco come potrebbe scendere in campo il team friulano.