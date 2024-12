Udinese news – In accertamento i tempi di recupero di Sandi Lovric

L'infermeria friulana sembra non volersi svuotare. Sanchez è appena riuscito a tornare in panchina con i compagni ma durante la sfida contro il Napoli si ferma Lovric al 33esimo . Probabilmente uno scatto di troppo, un appoggio sbagliato o semplicemente un accumulo di stanchezza, hanno portato il centrocampista a interrompere il gioco e chiedere il cambio.

La parte del corpo risentita dall'accaduto è la gamba destra. Il giocatore è riuscito ad uscire da solo dal campo camminando, pertanto sembra non essere nulla di grave. Al suo posto è entrato Attah il quale, molto probabilmente, sarà il sostituto di Lovric .

Per quanto riguarda i tempi di recupero, al momento non vi sono comunicati ufficiali. Da alcune indiscrezioni si vocifera uno stop di un mese, pertanto Lovric potrebbe rientrare ad anno nuovo. Solo gli esami strumentali potranno darci le rispettive conferme.